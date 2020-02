Bakıda heroin alverçisi yaxalanıb.

Metbuat.az bildirir ki, məlumatına görə, Yasamal rayon Polis İdarəsinin 28-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Gədəbəy rayon sakini, 1999-ci il təvəllüdlü E.Abdullayev saxlaılıb.

Üzərinə baxış keçirilərkən ondan 0,228 qram heroin və 0,104 qram narkotik vasitə olan metafetamin həbi aşkar edilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.(trend)

