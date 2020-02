Qurunt suları bu kəndin həyatını iflic etdi - VİDEO

Saatlı rayonu Minbaşılı kənd sakinləri illərdir ki, həyətlərinə qurunt sularınının yığılmasından əziyyət çəkirlər. Bu qurunt suları həm həyətyanı təsərrüfatı yarasız hala salır, həm də evlər qəzalı vəziyyətə düşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, kənddə xüsusi ilə payız-qış aylarında həyətlərə yığılan su pik həddə çatır. Suyun həyətyanı sahələrə yığılmasına səbəb isə, kəndin içindən keçən su kanalının illərdir ki, qazılmamasıdır.

Kənd sakini Xədicə Abbasova bildirir ki, həyətinə yığılan suyun səviyyəsi o qədər artıb ki, o artıq evdən çıxa bilmir. Qurunt suları səbəbindən həyətyanı sahələrindən də istifadə edə bilmirlər.

"Dəfələrlə müraciət etmişik hər yerə, baxan yoxdur ki, yoxdur. " - Kənd sakini Xədicə Abbasova

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin Saatlı Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi Üzrə İcra Nümayəndəsi Nəsir Qədirov bildirir ki, sakinlərin üzləşdiyi problemdən məlumatlıdırlar. Tez bir zamanda problemin həlli üçün çalışacaqlar.

"Həmin vətəndaşın şikayəti ilə bağlı getmişdik ünvana. Ordan su tezliklə xüsusi avadanlıqla çəkiləcək" Nəsir Qədirov - İcra nümayəndəsi

Problemin tezliklə öz həllini tapması labüddür. Çünki ilin 4 fəsli yığılıb qalan su, həm də müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər.

