Türkiyənin Malatya şəhərində 14 yaşlı qız atası ilə birlikdə yaşayan qadını bıçaqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, 14 yaşlı F.T. ilə 39 yaşlı S.A. arasında naməlum səbəbdən mübahisə yaranıb.

Mübahisə getdikcə qızışıb və 14 yaşlı qız A.S-ya kürəyindən bıçaq zərbəsi endirib. Bıçaq yarası alan qadın dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma başladılıb.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.