Qazaxıstanın qərbində yerləşən Aktübinski vilayətinin Xromtau rayonunda baş verən atışma nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisəni törədən üç nəfər saxlanılıb.

Onlar qəsdən adam öldürməyə cəhd etməkdə şübhəli bilinirlər.

Hüquq-mühafizə orqanlarından verilən məlumahadisə, ölüm,ta əsasən, cinayəöti törədən şəxslər ov silahından istifadə ediblər. (oxu.az)

