Azərbaycanlı modelin arxiv şəkilləri üzə çıxdı - FOTOLAR

“Miss Azerbaijan 2019”un qalibi, tanınmış model Səmra Hüseynova arxiv fotoları ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2009-cu ildə lentə alınan şəkillərdə modelin saçları daha həcmli və qıvrım olub.

Səmranın bugünkü və keçmiş fotolarına diqqətlə baxanda, burnunda “rinoplastika” əməliyyatı keçirdiyi, dodaqlarının həcmli görünməsi üçün “botoks” etdirdiyi də gözdən qaçmayıb.

Dəyişilməyən modelin fit və ideal bədən quruluşudur.

Bakının qışını Sinqapurun yayı ilə əvəzləyən S.Hüseynova orada istirahətin dadını çıxarır. Qaldığı dəbdəbəli oteldən görüntülərini paylaşan Səmra alt geyimində cazibədar pozlar verib.(Oxu.az)

