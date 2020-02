Mingəçevirdə şəhidin yeni doğulan nəvəsinə Ərdoğan adı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mingəçevir Doğum Şöbəsində şəhid döyüşçü Tahir Şamxalovun oğul nəvəsi dünyaya gəlib.

Valideynləri tərəfindən körpəyə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şərəfinə Ərdoğan adı verilib.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.