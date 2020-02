Hərbi əməliyyatlar dayandırıldı - Prezident ordunu geri çəkdi

Əfqanıstan Təhlükəsizlik Qüvvələri Taliban qruplaşmasına qarşı bütün əməliyyatları dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Məhəmməd Əşrəf Qani təlimat verib.

Prezident məsələ ilə bağlı verdiyi açıqlamada ABŞ-Taliban sülh müzakirələri çərçivəsində ötən gün yerli vaxtla 00:00-dan etibarən ölkə miqyasında hücumları azaltmaqla bağlı qərarın qüvvəyə mindiyini bildirib. Taliban bu qərarı məmnuniyyətlə qarşılayıb.

Qani ölkədə fəaliyyət göstərən digər terror qruplaşmalarına qarşı əməliyyatların davam edəcəyini vurğulayıb. O, ABŞ-Taliban sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra Əfqan-Taliban cəbhəsində dialoqun başlanmasına əngəl qalmayacağını, bunun üçün bütün səviyyələrdə müzakirələrə hazır olduqlarını dilə gətirib.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp ABŞ ilə Taliban qruplaşması arasında 2018-ci ilin dekabr ayında başlayan sülh müzakirələrini 5 sentyabr 2019-cu il tarixində Əfqanıstanda xidmətdə olan ABŞ əsgərlərinə hücumdan sonra dayandırmışdı. Sülh görüşləri Talibanın girov götürdüyü 2 amerikalını sərbəst buraxmasından sonra yenidən başlamışdı.

