Naxçıvan Ali Məclisinə yeni sədr seçiləcək - RƏSMİ

Naxçıvanda Ali Məclisin sessiyası çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin bu barədə müvafiq qərarını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov fevralın 22-də imzalayıb.

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyası fevral ayının 24-də saat 11:00-da Naxçıvan şəhərində çağırılacaq.



Sessiyanın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil edilib:



1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin seçilməsi



2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müavinlərinin seçilməsi



3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin komitə sədrlərinin, sədr müavinlərinin və üzvlərinin seçilməsi



4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrasının təsdiq edilməsi

