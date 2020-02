Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Vüqar Kərəmovun “Rizin” turnirində debütü uğurlu alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, 28 yaşlı idmançımız Yaponiyanın Hamamatsu şəhərində keçirilən “Rizin 21” turnirində özündən iki yaş böyük Quam (ABŞ) təmsilçisi Kayl Aquondan üstün olub.

Görüş əsnasında sağ qaşından zədə alsa da, idmançımız hakimlərin yekdil qərarına əsasən qalib elan edilib.(apa)

