Bu ölkədə 35 min insan öldürülüb - Dəhşətli statistika

Son 10 ildə Əfqanıstanda baş verən silahlı münaqişələr nəticəsində 30 mindən çöx mülki şəxs öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstandakı BMT-nin Yardım Missiyası açıqlama yayıb.



Missiyanın hesablamalarına görə, 2009-cu ildən Əfqanıstanda 35 min insan öldürülüb, 65 min nəfər xəsarət alıb: “Bununla belə, münaqişənin təsir dərəcəsi göstərilən rəqəmlərdən də çoxdur, burada ayrı-ayrı şəxslərin, ailələrin və icmaların fiziki, psixi, sosial və iqtisadi rifahına vurulan hərtərəfli və uzunmüddətli zərər nəzərə alınır”.



Qeyd olunub ki, təkcə ötən il silahlı münaqişələr nəticəsində 3 403 mülki şəxs həlak olub, 6 989-u isə yaralanıb: "2018-ci ildə münaqişə qurbanlarının ümumi sayı 10 994 nəfər olub ki, bu da 2013-cü ildən dinc əhali arasında ən aşağı itki səviyyəsini göstərir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.