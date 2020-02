Məşhur fitnes məşqçisi Jozelin Kano növbəti dəfə sosial şəbəkə paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kanonun “Instagram” hesabından etdiyi paylaşım – ABŞ bayrağını xatırladan çimərlik geyimi geyinməsi istifadəçilərin geniş müzakirə mövzusuna çevrilib.

11 milyondan çox izləyicisi olan fitnes model cazibədar bədən quruluşu və “cəsur” şəkilləri ilə, həmişəki kimi, diqqətləri üzərinə çəkir. Onun aylıq qazancının 150 min dollardan artıq olduğu qeyd edilir.

(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.