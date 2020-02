Jalə Bayramova barəsində cinayət işinin başlanmasına DİN-dən reaksiya

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Jalə Bayramovaya qarşı cinayət işinin başlanması barədə yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Məhəmməd Rzayev APA-ya bildirib ki, Jalə Bayramovaya qarşı cinayət işinin başlanması barədə yayılan xəbərlər əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir:



“Videogörüntülərdə əks olunan faktla bağlı araşdırma isə hazırda davam etdirilir. Həmin hadisə ilə bağlı Jalə Bayramova Lənkəran Şəhər-Rayon Polis Şöbəsinə dəvət olunub və şöbənin rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilərək dinlənilib. Bundan sonra xəsarətlərinin dərəcəsinin təyin olunması üçün ekspertiza müayinəsindən keçirilməsi təmin olunub. Hazırda araşdırma davam etdirilir. Tibbi ekspertizanın rəyindən və bununla bağlı aparılan araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək”.







Qeyd edək ki, J.Bayramova Azərbaycan Demokratiya və Rifah (ADR) Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlunun qızıdır. Sosial şəbəkələrdə J.Bayramovanın seçki günü təzyiqə məruz qalmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Atası qızının zərərçəkən tərəf olmasına baxmayaraq, ona qarşı cinayət işinin qaldırıldığını iddia edib.

