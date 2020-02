Seçki ilə bağlı ilk müraciət təmin edilmədi - SƏBƏB

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında 6 saylı Culfa-Babək seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Aslanov Mətləb Məhərrəmov oğlunun müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət barədə MSK üzvü Validə Abbasova məlumat verib.



O bildirib ki, şikayətçi pozuntuların olduğunu əsas gətirərək müraciətində həmin dairənin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edib: “Araşdırma nəticəsində iddia olunanlar öz əksini tapmayıb. Bu səbəbdən DSK doğru qənaətə gəlib. Bu səbəbdən müraciət təmin edilməməli, DSK-nın qərarı qüvvədə saxlanılmalıdır”.



Təklif səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.



Qeyd edək ki, bu, 9 fevral 2020-ci ildə Milli Məclisə keçirilən seçkilərlə əlaqədar daxil olan ilk müraciət olub.

