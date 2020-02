Kürdəmir sakinində silah aşkarlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində rayonun Pirili kənd sakini S.Zeynalovdan müvafiq sənədləri olmayan nömrəsiz “İJ-57” markalı ov tüfəngi götürülüb.

