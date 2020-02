Bakıda toy karvanının yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması faktı qeydə alınıb.

Avtomobillərdən birinə qoşulmuş kameranın yaddaşa həkk etdiyi görüntüdə toy karvanına daxil olan maşınların qaydalara məhəl qoymadan yol hərəkətinin əksi istiqamətində şütüdüyü görünür.

Video sosial şəbəkələrdə yayılıb.

