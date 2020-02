Ucarda ağır yol qəzası: Ölü və yaralılar var - FOTOLAR

Ucarda baş verən yol qəzasında bir nəfər ölüb, dörd nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Qaradağlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1964-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Qarayev Eldar Tofiq oğlunun idarə etdiyi “Mercedes” markalı minik avtomobili Türkiyə vətədaşının idarə etdiyi TIR-la toqquşub.

Nəticədə Bakı şəhər sakinləri - sürücü Qarayev Eldar Tofiq oğlu, sərnişinlər - Qarayeva Fatimə Sabir qızı, Qarayev Sahib Eldar oğlu, Əliyeva Kamalə Sabir qızı və Gürcüstan vətəndaşı Qərəkməzli Namiq Vahid oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Xəsarət alanlardan biri - Qərəkməzli Namiq Vahid oğlu vəziyyəti ağır olduğu üçün həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

