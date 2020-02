Azərbaycan cüdoçusu Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən “Böyük dəbilqə” turnirində medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kişilər arasında keçirilən yarışda Rüstəm Orucov (73 kq) üçüncü yer uğrunda mübarizədə sloveniyalı idmançı Martin Hojakı məğlub edərək bürünc medala layiq görülüb.



Qeyd edək ki, fevralın 23-dək davam edəcək yarışda 116 ölkədən 700-ə yaxın cüdoçu mübarizə aparır.

