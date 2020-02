MSK Mixail Zabelinlə bağlı qərar verdi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında fevralın 9-da Milli Məclisə keçirilən seçkilərlə əlaqədar deputatlığa namizədliyi 34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsindən qeydə alınan Baxışov Qəzənfər İsamməd oğlunun müraciətinə baxılıb.

MSK üzvü Ramiz İbrahimov məlumat verib.



O bildirib ki, şikayətçi seçki günü pozuntuların olduğunu əsas gətirərək həmin dairə üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab olunmasını xahiş edib: "Şikayət aidiyyatı üzrə dairə seçki komissiyasına göndərilib. DSK tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı şikayətdə göstərilən hallar təsdiqini tapmayıb. Bu səbəbdən şikayət təmin edilməməli, DSK-nın qərarı qüvvədə saxlanılmalıdır".



Təklif səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

Qeyd edək ki, həmin dairə üzrə lider namizəd Mixail Zabelindir.



