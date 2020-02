İranın Qərbi Azərbaycan əyalətində baş vermiş zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 75 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, bəziləri xəstəxanalara yerləşdirilib.



Qeyd edək ki, bundan əvvəl isə zəlzələ zamanı 36 nəfərin xəsarət aldığı açıqlanmışdı.

