Ermənistan rəhbərliyi İranda koronavirusun yayılması ilə əlaqədar bu ölkə ilə sərhədi bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan açıqlama verib.

O bildirib ki, Ermənistanın İranla sərhədi iki həftə bağlı olacaq.

