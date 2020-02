Türkiyə Super Liqasının 23-cü turunda İstanbul derbisi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun əsas matçında "Fənərbağça" və "Qalatasaray" klubları üz-üzə gəliblər. "Şükrü Saracoğlu" stadionunda baş tutan derbi Fatih Terimin komandasının 3: 1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Bununla da "Qalatasaray" 21 ildən sonra "Fənərbağça"nı öz meydanında məğlub edib.

