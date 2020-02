Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 18-ci tura “Qarabağ” – “Sumqayıt” görüşü ilə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçirilən oyun Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Matçda yeganə qolu 49-cu dəqiqədə Mahir Əmrəli vurub.





Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 41 xalla “Qarabağ” klubu başçılıq edir. Aktivində 33 xal olan “Neftçi” ikinci, “Keşlə” isə 29 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.



