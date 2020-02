Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəyə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN-in yaydığı məlumatda bildirilir:



"Qardaş Türkiyənin Van şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara isə Allahdan şəfa diləyirik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.