DƏHŞƏTLİ GÖRÜNTÜ: 1500 metr yüksəklikdən yerə düşüb öldü - VİDEO

Macarapərəst Mayk Hyos iddiasını sübut etmək üçün təşkil edilən sınaq zamanı faciəli şəkildə həyatını itirib.

Metbuat.az xarici mediayaya istinadən xəbər verir ki, Mayk yeni bir Elm Kanalı seriyası üçün şəxsən hazırladığı, "Evdə hazırlanmış astronavtlar" adlandırdığı raketini atmağı planlaşdırırdı.

Bu raket 5000 fut yüksəyə qədər uça bilirdi. Raket buxarla işləyirdi.



Mayk həmin raket vasitəsiylə 1500 metrə qədər havaya uçub. Lakin onun planları düşündüyü kimi uğurlu olmayıb .Yerə düşən 64 yaşlı Mayk ağır xəsarətlər alıb.



Bir neçə dəqiqə sonra isə o, həyatını itirib.

