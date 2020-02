Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Abşeronda baş verən yanğınla bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, FHN-in Mətbuat Xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva bildirib ki, yanğın Qobu qəsəbəsində məişət tullantıları olan ərazidə qeydə alınıb.

O qeyd edib ki, təkər qalıqlarından yanğın baş verib və nazirliyin yanğınsöpndürən maşınlarının köməyi ilə yanğın söndürülüb.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.