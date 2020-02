Leyla Əliyeva şiddətə məruz qalan qadınlara dəstək oldu - VİDEO

Bakıda qadın zorakılığından bəhs edən maraqlı videoçarx lentə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, sosial layihə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın dəstəyi ilə “Baku Medica Center” və “Var-Yox” tərəfindən hazırlanıb.

“Üstü örtülən şiddət bir sonrakının başlanğıcıdır. Hər bir Azərbaycan qadını öz hüquqlarını bilməli, hüquqlarını qoruya bilmədiyi təqdirdə çarxda qeyd olunmuş qurumlarla əlaqə saxlamalıdır”, - deyə layihənin tanıtımında qeyd olunub.

Leyla Əliyeva videoçarxı “Instaqram” səhifəsində paylaşaraq, qadın zorakılığına qarşı çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.