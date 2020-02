Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudov müsahibəsində Münhen debatını şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaqub Mahmudov faktlar və sənədlərlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana sərt cavab verib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

