"Azərbaycanda koronavirus yayılıb" xəbərini yayan şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, saxlanılan şəxsin həkim olduğu məlum olub. Dindirilmə zamanı o zarafat etdiyini deyib. Məhkəmə qərar çıxarıb və saxlanılan şəxs həbs edilib.

Həbs olunan həkimə xəbərdarlıq edilib və sərbəst buraxılıb.

