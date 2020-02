Koronavirus İrandan sonra daha bir ölkəyə sıçrayıb.

Metbuat.az "cnn.com"a istinadən xəbər verir ki, Küveyt Səhiyyə Nazirliyi İranın Məşhəd şəhərindən gələn 3 nəfərdə yeni növ koronavirus (Covid-19) təsbit edildiyini açıqlayıb.

Yoluxanların kimliyi və vəziyyəti ilə bağlı məlumat hələki verilməyib.

