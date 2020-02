Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud surətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib.

Düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində ordumuzun hərbi qulluqçusu Vəliyev İbrahim Ələmşah oğlu qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin!

Metbuat.az şəhidin fotolarını təqdim edir:

