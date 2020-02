Sosial şəbəkədə milli komandamızla bağlı maraqlı video yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, komandamızda çalışmış Faiq Hüseynovun paylaşdığı video “Avro-96”nın seçmə mərhələsinin səfər oyunlarından birində çəkilib.

Matçın fasiləsi zamanı, paltardəyişmə otağında lentə alnan videoda o vaxtkı baş məşqçi Ağasəlim Mircavadov, futbolçulardan Tərlan Əhmədov, Samir Ələkbərov və Nazim Süleymanov oyunçulardan narazılığını dilə gətirir. (qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.