Pakistanın Kvetta əyalətində mayeləşdirilmiş təbii qaz silindrləri daşıyan avtomobildə partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Samaa” agentliyi infomasiya yayıb.

Bildirilir ki, partlayış nəticəsində 6 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən 1 nəfəri hadisə yerində, digərləri isə xəstəxanalarda dünyasını dəyişib.

Yaralılar yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanalara aparılıb.

Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.(publika.az)

