Türkiyənin "Fənərbaxça" klubunun baş məşqçisi Ersun Yanal istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb. Qərara səbəb, komandanın bügünkü "Qalatasaray"la matçda məğlub olması olub.

Qeyd edək ki, bu gün "Qalatasaray" 20 il sonra "Fənərbaxça"ya səfərdə qalib gəlib.

