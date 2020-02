Gədəbəy rayonunun Gər-Gər kəndi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, fevralın 22-də saat 17 radələrində Gədəbəy rayonunun Gər-Gər kəndi ərazisində kənd sakini Taleh Rəsulovun idarə etdiyi “VAZ-21015” və Arıqdam kənd sakini A.Qarayevin idarə etdiyi “KamAZ” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə xəstəxanaya yerləşdirilmiş T.Rəsulov orada ölüb.

Gədəbəy RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır. (trend.az)

