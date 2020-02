Ötən il Ali Məhkəmənin təqaüdə göndərilən hakimlərinin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məhkəmə-Hüquq Şürasından "Report"un sorğusuna cavab olaraq qeyd edilib ki, 7 hakim son yaş həddinə çatdığına görə təqaüdə göndərilib.

Bunlar Əli Rüstəmov, Teymurxan Hacıqayıbov, Fərhad Əliyev, Tatyana Qoldman, Ənvər Şadıyev, Əsəd Mirzəliyev və Gülzar Rzayevadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.