Yer kürəsinin düz olduğuna inanan və bunu isbat etmək üçün öz düzəltdiyi raketlə özünü atmosferə atmaq istəyən Mayk Hays qəza nəticəsində həyatını itirib.

Metbuat.az "bbc.com"a istinadən xəbər verir ki, 64 yaşlı hays ABŞ-ın Kaliforniya şəhərində buxarla çalışan raketi ilə uçuş həyata keçirmək istəyərkən qəzaya uğrayıb. Hadisə yerinə gedən polislər onun cəsədinə rast gəliblər.

O, raketlə birlikdə Yer kürəsindən 1, 5 kilometr məsafəyə qalxmaq niyyətində idi.

