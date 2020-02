200-ə yaxın insan koronavirusa təkrar yoluxub

Çinin Uhan şəhərində koronavirusa 195 təkrar yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Gigiyena və Səhiyyə Məsələləri Dövlət Komitəsi xəbər yayıb.

Hubey əyalətinin yerli hökuməti bununla əlaqədar olaraq sağalan, ancaq təkrar analizlərdə qanında infeksiya müəyyən olunan şəxslər üçün də əlavə 14 günlük karantin elan edib.

Son məlumatlara görə, Çində virusa tutulanların sayı 77 150 nəfərdir, ölənlərin sayı isə 2 592 nəfərə çatıb. 24 734 nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb.

Məlumata əsasən, hazırda xəstəxanalarda 9 915 nəfər ağır vəziyyətdədir, 77 150 nəfər isə virus daşıyıcısıdır. (oxu.az)

