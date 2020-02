Meymun kostyumu geyindirib modeli TƏHQİR ETDİLƏR - VİDEO

Dünyaca məşhur moda məktəbi FIT, irqçiliklə tənqid olunan moda nümayişi üçün üzr istəyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ-da Moda Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən keçirilən moda nümayişində şişirdilmiş yalançı qalın dodaqları və böyük qulaqları ilə modellərin podyuma çıxması irqçi tənqidlərə məruz qalıb.

Afrikalı qara model Aymi Lefevre "açıq-aşkar irqçilik" adlandırdığı bu aksesuarları ilə kürsüyə çıxmaqdan imtina edib. Nümayiş ilə bağlı istintaq başladıldığıdan sonra FIT prezidenti Joyse Brovn açıqlama verib.



İnstitut prezidenti "Məqsədimiz bu deyildi" deyə açıqlama verərək üzr istəyib.

"Dizaynın əsas niyyəti aksesuarların istifadədir. Ancaq görünür ki, başqa bir nəticə ortaya çıxıb. Şouda iştirak edənlərdən, tələbələrdən və şouda gördüklərindən zərər görən hər kəsdən üzr istəyirik" FIT prezidenti deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.