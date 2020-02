Xırdalanda oğurluq olub.

Metbuat.az bildirir ki, rayonun Xırdalan şəhərində yeni yolun çəkilşi zamanı yollarda quraşdırılan kanalizasiya qurğularının 13-nün qapaqları oğurlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

