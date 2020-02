Çin və İran məhsullarına qoyulan qadağanın hansı təsirləri olacaq?

İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli koronavirus təhlükəsinə görə yaranan vəziyyətin iqtisadi tərəflərini şərh edib.

Metbuat.az "qafqazinfo" ya istinadən xəbər verir ki, N. Cəfərlinin məlumatına görə , Azərbaycana 2019-cu ildə idxal 13 mlrd. 667 mln. dollar təşkil edib:

“Çindən təqribən 1,5 mlrd, İrandan isə 500 mln. dollara yaxın mal-məhsul idxal etmişik. İrandan sərhədyanı rayonların əl çantaları ilə daşıdıqları ərzaq, dərman bu statistikaya daxil deyil, amma sərhədyanı rayonlarımızın əhalisinin dolanışığına təsir edən əsas amillərdən biridir. Çin və İrandan ölkəyə əsasən elektrotexnika, paltar, ərzaq, aksessuarlar, tikinti materialları idxal olunur. Dəyər olaraq hər iki ölkədən idxal olunan məhsullar 2 mlrd. dollar olsa da, çeşidi çox və bazar payı yüksəkdir”.

Ekspert qeyd edib ki, koronavirusla bağlı hər iki ölkədən gətirilən məhsullara məhdudiyyət tətbiq edilib: “Virusun nə zaman nəzarət altına alınacağı da məlum deyil, deməli, hər iki ölkədən gətirilən malların bazarda azalmasını, nəticə olaraq da ölkəmizdə ciddi qiymət artımını gözləmək olar.

