İlham Əliyev onları təltif etdi - Siyahı

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev idmanın inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxsə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycanın fəxri adları verilib:

“Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi”

Ağayev Böyükağa Məmməd oğlu

Ələkbərov İqdam Əli oğlu

Əliyev Paşa İbrahim oğlu

Heydərov Tofiq Mirhəsən oğlu

Həsənov Azər Camal oğlu

Həsənov Tərlan Əliheydər oğlu

Mustafayev Şahlar Gülməhəmməd oğlu

Sultanova Sara Oqtay qızı

“Əməkdar həkim”

Əliyev Natiq Avil oğlu

Hüseynova Emiliya Əşrəf qızı

“Əməkdar jurnalist”

Cavadov Rəşad Qəmərşah oğlu.

