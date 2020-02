Türki lirəsi dollar qarşısında sürətlə dəyər itirməkdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir qədər əvvəl ABŞ dollarının məzənnəsi daha bir psixoloji həddi keçərək 6,15 lirədən yüksək olub.

Hazırda 1 ABŞ dollar 6,1523 lirədir.

