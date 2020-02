Məşhur müğənni Keti Peri verilişlərdən birinin çəkilişi zamanı özündən gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, məhşur "Amerikan İdol" verilişinin çəkiliş zamanı Keti özünü pis hiss edib.

"Uşaqlar qaz qoxusu gəlir ? Olduqca çoxdur " deyə Kati Peri narahatlığını bildirib.

Müğənninin bu halını görən proqram təşkilatçıları dərhal təcili tibbi yardım çağırıblar.

Keti bir müddət sonra özünü gələrək, ayılıb.

