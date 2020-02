Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) növbəti iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda 9 fevral 2020-ci ildə keçirilən Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar müraciətlərə baxılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.