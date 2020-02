Bu məntəqənin nəticələri etibarsız sayıldı

Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclasında Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa Seçki Dairəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış namizəd Mütəllim Rəhimovun müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, məsələ barədə MSK üzvü Ramiz İbrahimov məlumat verib.

R. İbrahimov bildirib ki, MSK-nın apardığı araşdırma zamanı bu dairədə 21 saylı seçki məntəqəsində seçkinin nəticələrinin seçicilərin iradəsini əks etdirmədiyi üzə çıxıb.

MSK şikayəti qismən təmin edib və 106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa Seçki Dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsində seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edib.

Qeyd edək ki, Mütəllim Rəhimli Ədalət Partiyasının sədr müavinidir.

106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa Seçki Dairəsində lider namizəd Ülviyyə Ağayevadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.