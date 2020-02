Azərbaycan tütün idxal və ixracını 50%-dən çox azaldıb

Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana 4 855,50 min ABŞ dolları dəyərində tütün və tütün məmulatları idxal edilib.

Dövlət Gömrük Komitəsindən (DGK) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 806,72 min ABŞ dolları və yaxud 54,46% azdır.

Hesabat dövründə tütün və tütün məmulatlarının idxalı ümumi idxalın 0,67%-ni təşkil edib.

Bu ilin ilk ayı ərzində Azərbaycandan 781,39 min ABŞ dolları dəyərində tütün və onun sənaye əvəzediciləri ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 1 143,86 min ABŞ dolları və yaxud 59,41% azdır.

Tütün və tütün əvəzedicilərinin ixracı ümumi ixracın 0,04%-nə bərabər olub.

