Çində başlayıb dünyaya yayılan koronavirus səbəbi ilə bu ölkənin hava məkanında uçuşlar kəskin dərəcədə azalıb.

Metbuat.az bildirir ki, 2020-ci il yanvarın 21-də Çində 25 aviaşirkətə məxsus 10 522 reys həyata keçirilsə də, fevralın 18-də cəmi 1868 uçuş baş verib.

Bununla da Çində təyyarə reysləri 80 faiz azalıb.

Paytaxt Pekinin hava limanında 2019-cu il 31 dekabrda 899 uçuş olub, bu il fevralın 18-də isə cəmi 159 təyyarə uçuş edib.

Hər gün uçuşlar azalmaqda davam edir. (oxu.az)

