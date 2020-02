Aİ koronavirusla mübarizəyə 230 milyon ayırır

Avropa İttifaqı koronavirusla mübarizə üçün 230 milyon avro vəsait ayırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının böhranları idarəetmə komissarı Yanez Lenarçiç bildirib.



Qeyd olunub ki, vəsait koronavirusla mübarizəyə yönəldiləcək.



Səhiyyə və ərzaq təhlükəsizliyi komissarı Stella Kiriakides isə vurğulayıb ki, hazırki vəziyyətdə sərhəd nəzarəti üzv dövlətlərin səlahiyyətinə verilir.



Xatırladaq ki, Çinin Uhan şəhərində aşkar edilən yeni koronavirusa yoluxanların sayı 79 minə çatıb. Nəticədə 2,6 min nəfər ölüb, 25 min nəfər sağalıb.(Azvision)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.