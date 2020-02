Ötən gün məşhur uşaq Banunun atası Vüsal Muradın doğum günü keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, 37 yaşı olan Vüsalın ad günündə bir çox məşhurlar iştirak edib. Məclisdə Vüsalın sevgilisi aparıcı Razi Əliyeva da yer alıb. O, Vüsalın dodaqlarından öpməsi ilə gündəmə gəlib.



Sözügedən videonu təqdim edirik:

(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.