Xəbər verdiyimiz kimi, artıq 2020-ci ilin bəlası adlandırılan koronavirus qonşu İranda da özünü göstərməyə başlayıb.

Bu səbəbdən ölkəmizdə vətəndaşlar qabaqlayıcı tədbirlərdən biri olaraq maska istifadəsini artırıb. Odur ki, əsasən digər ölkələrdə görməyə öyrəşdiyimiz şəhər görüntüləri Bakıda da nəzərə çarpır.

Paytaxt ərazisində virusla bağlı tədbirli hərəkət edən insanların sayı artıb.

Bunu “Qafqazinfo”nun fotoqrafı Pərvin Zeynalın çəkdiyi fotolardan da görmək mümkündür:

